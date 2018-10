Vandaag uitspraak in de zaak Nicole van den Hurk: de waarheid die moeder Jolanda nooit had willen weten

Een woordje, een gedachte. Om de haverklap is Jolanda van der Weijden, stiefmoeder van Nicole van den Hurk in tranen. Zo gaat dat nu al weken. Het hoort bij de verwerking, zegt ze. ,,Ik sluit dit allemaal af. Na de uitspraak is er woensdag nog wat media-aandacht voor de zaak en dan is dat ook weg. Dan zal haar naam alleen soms nog vallen. Heftig hoor, na 23 jaar", vertelt Jolanda van der Weijden.

Vandaag hoort ze of de man die wordt verdacht van het verkrachten en ombrengen van haar dochter Nicole, officieel haar stiefdochter, in hoger beroep wordt veroordeeld voor beide delicten. Er is veertien jaar geëist. Tot nu toe is verdachte Jos de G., een tbs'er die voor meerdere gewelddadige verkrachtingen is vervolgd, alleen veroordeeld voor de verkrachting van Nicole. De nabestaanden hopen vurig op een veroordeling voor beide delicten.

Maar ze zijn er niet gerust op, ze houden rekening met vrijspraak. Stel dat de rechters het bewijs niet sterk genoeg vinden? ,,Maar wat wil DNA dan nog zeggen? Kom op. Dat is nu met die 'andere Jos' idem dito, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen. Ik heb echt te doen met die ouders. Zo'n medelijden. Die horen ook van iedereen: 'we hebben hem'. Ik ben zo bang dat zij hetzelfde gaan meemaken als wij misschien wel."

Stiefmoeder van Nicole van den Hurk, Jolanda van der Weijden op de vindplaats van Nicole in Lierop

Vertrouwen

Ze zijn bang voor hoe ze vandaag in rechtszaal reageren in het geval van vrijspraak. Jolanda's dochter, de stiefzus van Nicole, wil uit zelfbescherming achter in de zaal zitten. Jolanda: ,,Niet agressief zijn. Het zou heel vervelend zijn om er na 23 jaar een punt achter te kunnen zetten maar vervolgens te boek staan als asociaal gezin. Dat wil ik niet. We proberen met een bepaald vertrouwen naar de uitspraak te gaan. Je moet hopen. Ze hebben er alles aan gedaan om hem achter de tralies te krijgen. Maar de keuze blijft toch aan drie mensen achter een tafel: die beslissen wat er gebeurt."

Jos de G. werd in januari 2014 aangehouden. De in Valkenswaard opgegroeide tbs'er maakt zich in Helmond klaar voor terugkeer in de maatschappij, na een eerdere veroordeling voor een langdurige en gewelddadige verkrachting van een Valkenswaards meisje dat naar huis fietste. Eindelijk, jubelden kranten en tv-programma's. Eindelijk is er een verdachte. Jolanda: ,,Ik heb altijd gedacht dat ik een gat in de lucht zou springen als ze 'm zouden aanhouden." Maar toen ze het nieuws kreeg dat Jos de G. was opgepakt, waarschuwde de familierechercheur (de schakel tussen familie en het onderzoeksteam) haar al: ,,Jolanda, de ellende begint weer."

Opgegraven

Jolanda zakte in elkaar ,,Zeker als je hoort dat ze verkracht is. En nog meer details. Nee, misschien had ik dat wel nooit willen weten. In elk geval niet meer na achttien jaar. Niet op het moment dat je probeert verder te gaan met je gezin." Ze hadden het een plekje gegeven. Ze waren ervan overtuigd dat de politie er alles aan had gedaan. ,,Als je die 23 jaar op een rijtje zet, was er altijd wel wat. Steeds weer ging die deurbel omdat er weer een nieuwe ontwikkeling in de zaak was. De enige keer dat het anderhalf jaar niet gebeurde, was na haar herbegrafenis." Nicole werd in 2011 opgegraven voor nader onderzoek. Dat gebeurde nadat haar stiefbroer zich bij de politie had gemeld met nieuwe informatie over de zaak.

,,Een tijdje later, twee dagen voor haar verjaardag, zijn we bij de politie op een eindgesprek geweest. Toen was het klaar, de dossiers gingen weg." Jolanda is toen veel afgevallen, begon een nieuwe leven. Ze berustte erin dat de zaak nooit werd opgelost. Ze vond rust in een 'eigen verhaal', een scenario dat schetste wat er was gebeurd: een afgewezen vriendje.

Draaglijk

,,Het is altijd zinloos maar dan was het tenminste nog gebeurd door iemand die van haar hield. Dan draaide het om gevoel. Nu valt er niets meer draaglijk te maken. Ze heeft geleden." Het is iets wat Jolanda allemaal pas hoort als haar in 2013 wordt verteld dat er een verdachte is aangehouden. Nicole is verkracht, iets wat voor haar altijd is verzwegen omdat het iets was wat alleen de dader kon weten.

Op maar een paar passen van waar Nicole is gevonden, in een stukje bos tussen Lierop en Mierlo, groeien nu aardbeien. Het is vanaf het begin een gedenkplek, met een foto, kaarsjes en bloemen. Ze komt er een keer of tien per jaar. Op haar verjaardag. Met oud en nieuw. Op de datum dat ze Nicole voor het laatst sprak: 5 oktober. ,,Mam, ik hou van jou. Het waren haar laatste woorden tegen mij. Dan mag je als moeder van geluk spreken toch?"

Teruggekregen

Het is een heel belangrijke plek voor haar. Want hoe raar dat misschien ook klinkt: ,,Het is wel de plek waar ik mijn dochter heb teruggekregen. Ook al is het op helemaal de verkeerde manier. Maar wel een plek waar we afscheid hebben kunnen nemen en waardoor we haar hebben kunnen begraven. Er zijn genoeg mensen die dit niet hebben."