Vandaag in Tilburg, morgen Den Bosch; nieuwe groep spoedverpleegkundigen werkt daar waar de druk het hoogst is

Tims (9) droomboom­hut vernield door brutale vandalen: 'Scheldwoor­den, piemels en hakenkrui­zen’

22 september Tim (9) uit Breda zit in zak en as. Hij had één grote wens: een echte, mooie boomhut. Na een lieve brief aan de gemeente, mocht hij het in zijn straat gaan proberen. Samen met zijn vader kluste hij er naarstig op los. Maar toen de hut eindelijk speelklaar was, werd Tims droomhut vernield door een stel pestkoppen. “Ik heb zo veel gehuild, dat ik met hoofdpijn naar school ging.”