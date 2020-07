Vandaag gaat de nieuwe donorwet in: ‘Geen vrijbrief voor ziekenhuizen, we gaan in gesprek met familie’

Brabants bedrijf plaatst Le­go-ver­sie van André Hazes midden op de Dam: ‘Tram stopte voor foto’s’

30 juni Wie de komende periode over de Dam slentert, zal zich even goed door de ogen wrijven. Ter ere van André Hazes, die dinsdag 69 jaar zou zijn geworden, is een levensgrote Lego-versie van de zanger op het Amsterdamse plein verrezen. Drie werknemers van het Erpse bedrijf Dutch Deco Finish plaatsten het 1,70 meter hoge kunstwerk in alle vroegte op een van de betonblokken.