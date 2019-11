Vanaf vandaag inschrijven voor ‘warme sanering’, maar boeren houden opties open

Vanaf vandaag kunnen varkenshouders zich inschrijven voor de warme saneringsregeling, officieel: Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (Srv). Belangenvereniging POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) denkt dat er veel belangstelling voor zal zijn, maar de motivatie verschilt. Niet elke deelnemer weet al zeker dat hij straks ook daadwerkelijk wil stoppen. ,,Met een inschrijving koop je tevens tijd om de ontwikkelingen rond stikstof af te wachten”, voorziet POV-voorzitter Linda Janssen.

Met de warme saneringsregeling varkenshouderij wordt gepoogd om de geuroverlast in veedichte gebieden te verminderen. Varkenshouderijen die de meeste overlast veroorzaken bij woonkernen, komen als eerste in aanmerking voor een subsidie om het bedrijf te stoppen. In totaal heeft het rijk voor deze regeling 180 miljoen euro uitgetrokken.

Sinds de regeling werd aangekondigd, ruim twee jaar geleden alweer, is er veel gebeurd. De stikstofcrisis heeft alles op scherp gezet. Het rijk is nu naarstig op zoek naar stikstofruimte om de stilgevallen vergunningverlening weer vlot te trekken. In Den Haag wordt ook driftig gewerkt aan plannen waarmee straks veehouders in de buurt van beschermde natuurgebieden uitgekocht kunnen worden. De stikstofruimte die daarmee gewonnen wordt, kan deels gebruikt wordt voor bijvoorbeeld woningbouw.

,,Toen we deze regeling uittekenden, wisten we niet dat Nederland wakker zou gaan liggen van stikstof en ammoniak”, zegt Janssen. ,,Inmiddels is duidelijk dat stikstof gaat waarde krijgen. De warme saneringsregeling houdt daar geen rekening mee. Dat brengt veel onduidelijkheid. Veel varkenshouders gaan naar verwachting inschrijven, maar wachten ook af wat er met de waarde van stikstof gaat gebeuren.”

Bedenktijd kopen

De inschrijving voor de warme saneringsregeling duurt tot en met 15 januari. Als een varkenshouder zich aanmeldt, heeft het ministerie zo’n 4 maanden de tijd om de inschrijving te toetsen en een berekening te maken van de vergoeding voor de stal en dier- of fosfaatrechten. Dat plan valt op de mat bij de ondernemer, die dan nog acht weken de tijd heeft om de ultieme beslissing te nemen. Zegt hij definitief ja, dan moet hij zijn bedrijf op die locatie binnen acht maanden beëindigen en binnen veertien maanden slopen.

Met alleen de aanmelding koop je derhalve al snel een half jaar bedenktijd. Linda Janssen: ,,Stel: ik ben varkenshouder in de omgeving van Eindhoven en overweeg om te stoppen. Ik zal dan op verschillende paarden wedden. Ja, ik meld me aan. Als later blijkt dat Eindhoven Airport of een ander groot bedrijf stikstofruimte nodig heeft en bereid is om mij drie keer zoveel te betalen, dan is dat ook een optie.”

Daar komt bij dat de markt voor varkensvlees op dit moment goed is. ,,Je kunt daardoor gemakkelijker zeggen: ik trek nog even door. De vraag naar varkensvlees neemt toe. Ik krijg heel vaak te horen: je staat voor een failliete sector. Dat is echt niet het geval. We hebben heel gezonde bedrijven, die goed geld verdienen.”

,,Weet je welke categorie nu vooral in het nauw komt?”, vervolgt Janssen. ,,De gezinsbedrijven, lokaal en regionaal verankerd, die altijd stappen hebben gezet op het gebied van duurzaamheid en welzijn. Bedrijven die onmisbaar zijn in de kringloopvisie, bedrijven waarvan de BV Nederland zegt: zó willen we ze hebben. Tegelijkertijd wordt het ondernemen dit soort bedrijven heel moeilijk gemaakt.”

Janssen doelt op de aangekondigde stikstofmaatregelen, waarbij de ‘latente ruimte’ in vergunningen wordt ingenomen. Veel veeboeren mogen volgens hun vergunning meer dieren houden dan ze daadwerkelijk hebben, met als doel nog te kunnen investeren. ,,Bij ontwikkeling wordt vaak gedacht: meer dieren. Maar het aantal varkens neemt al jaren af, en dat zal zo blijven. Het gaat om verduurzaming en innovatie. Door die ontwikkelingsruimte af te nemen, trek je daar de stekker uit.”

Innovatie niet in Brabant

In Brabant is de pijn onder veehouders nog groter. Al in 2022 moeten ze over milieuvriendelijke stallen beschikken, voor 1 april 2020 moeten de vergunningen daartoe aangevraagd zijn. Maar veel technische innovaties zijn nog niet goedgekeurd. ,,Brabant heeft een professionele, op ontwikkeling gerichte varkenshouderij, een sector om trots op te zijn. Nu worden boeren verplicht om voor investeringen te kiezen die allesbehalve innovatief zijn. De rest van Nederland kan afwachten en straks voor de beste optie kiezen. De innovatie vindt straks plaats in de rest van Nederland, niet in Brabant.”

Hoeveel varkensboeren intekenen voor de regeling die vandaag open gaat, is ook voor de POV moeilijk in te schatten. ,,Het gros van de ondernemers loopt er niet mee te koop dat ze willen stoppen.” Dat is begrijpelijk, zegt Janssen. ,,Er zitten veel kanten aan zo’n beslissing, zakelijk en emotioneel. Bedrijven zitten al generaties in de familie. Zeg dan maar eens tegen je vader; ik stop ermee. Ook richting medewerkers ben je voorzichtig. Als die horen dat je overweegt om te stoppen, gaan ze natuurlijk al op zoek naar een andere baan. Ook naar je omgeving toe is het niet handig om open kaart te spelen. Als je dat wel doet, maar je stopt uiteindelijk toch niet, dan zit je in een gefrustreerde verhouding met je buren.”