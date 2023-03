Vanaf morgen opnieuw stakingen bij Arriva en uitval bussen in Brabant

De bussen vielen bij eerdere stakingsdagen in Brabant bijna allemaal uit. Dat was het meeste van alle regio's.

De vakbonden hebben stakingen aangekondigd voor komende week op maandag 6, woensdag 8 en vrijdag 10 maart in alle regio’s waar Arriva zijn openbaar vervoer aanbiedt. Het is net als bij voorgaande stakingen niet duidelijk welke bussen wél zullen rijden. Dit komt omdat de buschauffeurs op de dag zelf pas aangeven of ze gaan staken.