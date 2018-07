Vanaf maandag rijden de bussen weer, stakende chauffeurs hebben akkoord bereikt

VIDEO Brandweer rukt uit voorzorg groot uit bij natuurbran­den, ook in Alphen en Bergen op Zoom

13:47 ALPHEN/BERGEN OP ZOOM - Door de hoge temperaturen, harde wind en aanhoudende droogte rukt de brandweer in de helft van Nederland uit voorzorg met meer materieel uit bij natuurbranden. Dat gebeurde ook zaterdag in Bergen op Zoom en zondagochtend in Alphen.