Vanaf donderdagavond op sommige snelwegen in Brabant al 100 km/u in plaats van 130

Burgemees­ter Mikkers: ‘Dit is een crisis die we in Nederland zelden hebben meegemaakt’

17:30 DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch weet nog niet welke aanvullende maatregelen de Veiligheidsregio's in de provincie Brabant nemen. Dat zei hij donderdagmiddag tegen deze krant. Na de voor hem onaangekondigde persconferentie van premier Mark Rutte zijn de drie Veiligheidsregio's druk in overleg over eventuele aanscherping van de regels om het coronavirus tegen te gaan. Of daar donderdag al duidelijkheid over komt is nog niet bekend.