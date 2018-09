Van vluchten tot beschermen: dit zijn de verhalen van de ooggetuigen van het Osse spoordrama

Vluchten: 'Ik dacht alleen: ik moet hier weg'

'Weg. Ik moet weg'. Dat was haar eerste ingeving. En Marijke van Laarhoven volgde dat gevoel. Al was ze, nadat het drama zich voor haar ogen voltrok, wel eerst uit de auto gesprongen om te kijken of ze iets kon betekenen. ,,Er was al zo veel hulp. Ik kon dus toch niets doen." Haar dochter van 3 jaar had al veel meer gezien dan Marijke lief was. En zij zelf ook.