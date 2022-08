Van Syrische verpleger tot Dongense supermarkthouder: ‘Ik ben gevlucht om mijn dochtertje een betere toekomst te geven’

Suleiman Alabbas (33) werd geboren in de Syrische stad Deir ez-Zor in een gezin van tien kinderen. Tien jaar geleden werkte hij nog als verpleegkundige in het ziekenhuis aan rivier de Eufraat, in het oosten van het land. ,,Het leven was daar goed”, kijkt Alabbas terug. ,,Ik leefde dicht bij mijn familie, hield van mijn werk, had met mijn vrouw net een dochtertje gekregen. Alles was prima in orde, we hadden verder niks nodig.”