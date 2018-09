Van superluxe leven naar 45 euro per week: steenrijke Brabantse komt in klein 'gothic-huisje' terecht

Voor het SBS-programma wisselde zij samen met haar partner Barbara een week lang van huis, bestedingsbudget en leven met de minder bedeelde Mira, Jan en hun dochter Freya. En dat was nogal een verschil.

Het kunstenaarsechtpaar geniet zoveel mogelijk van het luxe leven door onder andere overal ter wereld te golfen en kunstveilingen te bezoeken. Toevallig zit Van Lith voor haar werk in Frankrijk als we haar bellen over de veelbelovende uitzending van vanavond.

Doodshoofden en skeletten

In eerste instantie maakte ze zich een beetje zorgen. ,,We kwamen tijdens de opnames aanrijden en zagen een huis vol tegenstrijdigheden, met doodshoofden, heksen en skeletten, heel gothic-achtig", vertelt de Bossche aan de telefoon. ,,We stapten dan ook een beetje angstig de woning binnen."

Haar twijfels maakten al snel plaats voor bewondering en respect. ,,Buiten zag het er allemaal dreigend uit, maar binnen was alles heel schattig ingericht. Echt een leuk authentiek huisje, met veel roze en vlinders en bloemen aan de muur."

,,We voelden ons meteen thuis. Heel bijzonder voor een stel dat niet zo veel te besteden heeft. Je kon heel goed zien dat ze heel creatief met hun geld om kunnen gaan."

Omschakelen

Natuurlijk was het voor Van Lith behoorlijk omschakelen. ,,Ik en Barbara zijn gewend om te doen en laten waar we zin in hebben. Lekker een terrasje pakken of luxe dineren in een restaurant. Dat kon in die week niet."

Het steenrijke stel moest nu rondkomen met een bedrag van vijftig euro. ,,We hadden vooral het boodschappen doen een beetje onderschat. Na een paar gangpaden waren we de tel al kwijt", lacht de kunstenaar.

Halverwege de week zaten Van Lith en haar partner al bijna tegen het weekbudget aan. ,,Dat zorgde ervoor dat we de laatste dagen op water en droog brood moesten leven. Daar sta je normaal gesproken helemaal niet bij stil. Je weet dat er in Nederland verschillen zijn tussen arm en rijk, maar door echt in zo'n leven te stappen en uit je eigen comfort zone te stappen geeft het een andere dimensie aan het voelen en het weten."

Spannend en waardevol

De Bossche kunstenaar kijkt terug op een spannende en waardevolle week. ,,Op momenten was het heel emotioneel voor ons. We hebben een aantal keer een traantje moeten laten. Deze mensen hebben niet de vrijheid om de dingen te doen die wij normaal gesproken wel doen. Als bij hun in huis de wasmachine stuk gaat, hebben ze gewoon een probleem. Dat is best pittig."

Andersom heeft het jonge gezin uit Delft een hele fijne week gehad. ,,Ze hebben van alles gedaan: gegolfd, op zee gevaren en lekker uit eten geweest. Dingen die wij vaak ook doen met z'n tweetjes. We zijn blij dat we het gezin deze ervaring konden geven."

Bekende Nederlanders

Het is voor het eerst dat bekende Nederlanders meedoen aan Steenrijk, Straatarm.

Ook Eindhovenaar Johan Vlemmix deed mee, samen met zijn zoon Joep. Zij verlieten hun kapitale villa in Eindhoven om af te reizen naar het dorpje Ederveen.