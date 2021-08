Van Stampersgat tot Kuala Lumpur

Pieter de Wit: ,,Mijn diensttijd van september 1979 tot december 1985 heeft mijn leven totaal veranderd in de meest positieve zin van het woord. Ik moest in dienst en had er helemaal geen zin in. Had veel last van heimwee. Werd bij de (K)luchtmacht ingedeeld. Toen mijn vader mij ’s morgens naar het station bracht om naar de Kraaijenhof kazerne te gaan in Nijmegen zei hij ‘tot vanavond’ want dacht dat ik met S5 (de indicatie voor mentale instabiliteit, RvW) diezelfde dag naar huis gestuurd zou gaan worden.”