Van skipak naar T-shirt: komend weekend kan het in Brabant 15 graden worden

Nieuwsover­zicht | Ruzie op school mondt uit in steekpar­tij - Volop schaats­koorts in Brabant

12 februari Vrijdag werd er op veel plekken in Brabant massaal geschaatst. Dat ging niet overal goed, want in Esbeek moest de politie ingrijpen. Het was er te druk en bovendien was het ijs dun en onbetrouwbaar. En op een school in Deurne is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Een leerling raakte daarbij gewond. Twee andere leerlingen werden aangehouden door de politie. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.