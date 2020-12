Van schateren met postbezorger Smiley tot tranen op de ic: dit zijn onze mooiste en meest aangrijpende video’s van 2020

Verpleeg­kun­di­ge Heidi (21) verloor door haar geloof vriendin­nen: ‘Het lijkt alsof geloven niet meer van deze tijd is’

27 december DEN BOSCH - 2020 was haar jaar van afsluiten en opnieuw beginnen. Heidi Pallada (21) studeerde in Den Bosch af als hbo-verpleegkundige en ging direct aan het werk in de zorg. Ja, ze is gelovig. ,,Ik voel wel mee met al die jongeren die corona helemaal beu zijn. Ik zou wensen dat ze net als ik kracht uit geloven krijgen.’’