Van racen met Max naar kijken naar Max, Peter uit Veldhoven reed met Verstappen in de karts

Een manshoge Max Verstappen verwelkomt de bezoekers van café De Stier in Veldhoven bij de ingang. Een echt bruin café met een trouwe schare vaste klanten die er iedere race van Verstappen volgt. Met een beetje meer geluk had een van hen niet aan de toog gezeten maar op het circuit gestaan. Peter Hoevenaars (25) reed als jochie in de karts tegen zowat het halve deelnemersveld dat nu in de Formule 1 actief is. Trots laat hij een foto zien waar hij in 2010 het podium deelde met Max Verstappen en diens teamgenoot Alexander Albon. Niet zo zeer het talent maar het geld zorgde er uiteindelijk voor dat Hoevenaars niet in de formule 1 maar achter een grote bel bier in De Stier belandde.