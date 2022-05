Van kleine brouwerijen naar massaproductie en weer terug, de Brabantse biercultuur in een notendop

Bier (of in ieder geval iets wat erop lijkt) werd zo'n 5.000 jaar geleden in het oude Mesopotamië al gedronken. In de loop van de tijd is het onze kant op gekomen. Gedurende de middeleeuwen werd er gigantisch veel bier gedronken in vergelijking met nu. Het is niet duidelijk waarom. ,,Er wordt vaak gezegd dat bier gezonder was dan water vanwege de vele bacteriën die in water zaten. Het klopt dat bier tijdens het brouwen gekookt wordt, maar het is niet duidelijk of dat ook echt de reden is dat er meer bier werd gedronken”, aldus Harrie de Leijer van museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek.