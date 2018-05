Van Gogh Museum naar Brabant?

Kevin (19) sluit zijn moeder na bizarre wending eindelijk in de armen: 'Wees niet boos, ik heb je niet afgestaan'

21:12 UDEN – Met tranen in de ogen rennen ze op elkaar af. Na een zoektocht van 17 jaar (!) is Kevin van Lanen, een enthousiaste jonge knul uit Uden, weer herenigd met zijn biologische moeder. Bijna heel zijn leven dacht Kevin dat hij als baby door zijn ouders in de steek was gelaten. Dat verhaal blijkt nu héél anders te liggen. ,,Het was allemaal niet de bedoeling. Hoe kun je zo’n vrouw dit aan doen?”