Van Germa tot Albert K.: ook in Brabant kent Peter R. de Vries de weg

Nieuwsover­zicht | Notaris doet 13 jaar over afronden erfenis en wordt uit ambt gezet - Wereldwij­de cyberaan­val met gijzelsoft­wa­re

3 juli Een Oosterhoutse notaris is uit zijn ambt gezet omdat hij maar liefst dertien jaar deed over de afwikkeling van een erfenis. Enkele erfgenamen zijn in die periode zelf al overleden. Er vond zaterdag een grote cyberaanval plaats, waar onder andere Hoppenbrouwers uit Udenhout slachtoffer van werd. Kik van der Willigen vond zijn vermoorde vader in zijn bed in Lieshout. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.