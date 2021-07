Van Germa tot Albert K.: in deze Brabantse zaken verdiende Peter R. de Vries zijn sporen

DEN BOSCH - De dinsdagavond neergeschoten Peter R. de Vries heeft ook in Brabant zijn sporen verdiend. Zowel in de tijd dat hij een eigen tv-programma had als daarna, bemoeide hij zich intensief met een aantal misdaadzaken waarbij Brabanders als verdachte of als slachtoffer in beeld waren.