Van een luxe leventje als geslaagd ondernemer in Brabant naar een huurflatje in Limburg

GEMERT - Gespeeld of niet, John van der L. zit er bij als een gebroken man, deze herfstige middag in zittingszaal E van de Bossche rechtbank. Het dure maatpak heeft plaatsgemaakt voor een grijs jasje van eenvoudige snit. Op het tafeltje voor hem, pal tegenover de drie rechters, ligt naast een stapeltje paperassen zijn zwarte houten wandelstok. Telkens als de rechter hem iets vraagt, antwoordt de 63-jarige Gemertenaar met zachte, broze stem.

"Ik weet dat er mensen zijn die hem maar al te graag te grazen zouden willen nemen", merkt een vertegenwoordiger van een van de vele door hem gedupeerde Verenigingen van Eigenaren op in de wandelgangen, voorafgaand aan de behandeling van de zaak tegen Van der L. "Hij kan zich maar beter niet meer in Gemert vertonen."

Bijstandsuitkering

Dat doet Van der L. ook niet. Levend van een bijstandsuitkering woont hij sinds het faillissement van zijn administratiekantoor samen met zijn vrouw in een huurflatje in Limburg. Sinds zijn frauduleuze praktijken aan het licht zijn gekomen, leeft de geboren Dordtenaar een leven dat in niets meer lijkt op dat van een geslaagde ondernemer met status, aanzien en een luxe levensstijl.

De lease-Mercedes, de dertigtal dure merkhorloges, de goedgevulde walk-in-closet en de enorme collectie designer-tasjes van zijn vrouw: het is allemaal verleden tijd.

Die 'enorme val van de maatschappelijke ladder', zoals de officier van justitie het omschrijft, heeft Van der L. diep geraakt. Twee keer per week zit hij nu bij de psycholoog en een keer per maand gaat hij naar de psychiater. "Het spijt mij diep dat dit gebeurd is. Als ik het terug kon draaien, zou ik het meteen doen."

Na een carrière in het leger begint Van der L. in 1999 voor zichzelf, met een belasting- en administratiekantoor in Gemert. "Ik wilde een onderscheidend kantoor worden, geen kantoor zoals er in Gemert en omgeving al zoveel van zijn."

Fatale fout

De zaak floreert en in 2007 besluit Van der L. van zijn eenmanszaak een bv te maken. In dat jaar bouwt hij ook een kantoor aan huis, bij zijn bungalow aan de Predikant Swildensstraat. Hij neemt ook meer goed opgeleide medewerkers aan. Terugkijkend gaat het volgens Van der L. daar al fout. "Want de loonsom werd groter, maar de omzet groeide niet helemaal mee."

In 2013 maakt hij naar eigen zeggen een 'fatale fout', door te verhuizen naar een veel duurder kantoor aan de Ruijschenberghstraat. "Ik had gehoopt op die plek meer grotere klanten te trekken, maar die klanten kwamen niet."

De klantenkring die Van der L. op dat moment wel heeft, is divers. Hij doet de administratie voor kleine bedrijven en particulieren, maar beheert als bewindvoerder ook de administratie van bijvoorbeeld mensen met een beperking. Tevens verzorgt hij de administratie van tal van verenigingen van eigenaren (VVE's) van appartementencomplexen.

Gewetenloos

Hoe gewetenloos de Gemertenaar te werk gaat, blijkt als hij een heer op leeftijd die aan Alzheimer lijdt, zover krijgt om hem liefst 240.000 euro te laten betalen voor verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden. Voor dat geld biedt Van der L. de man, die in een verpleeghuis in Amstelveen verblijft, wel behoorlijk wat service, zo verzekert hij de rechter. "Ik ben zelfs een keer met hem naar Zürich gevlogen om daar een bankrekening van hem op te heffen."

Op 9 februari 2015 pint Van der L. in Gemert 9.500 euro contant: vier keer 2.000 euro en één keer 1.500 euro, met telkens een minuut ertussen. "Waar had u zoveel contant geld voor nodig?", vraagt de rechter zich hardop af. "Ik zie in het dossier ook dat u dat vaker deed." Van der L. moet het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik nu echt niet meer."

"Is het niet zo dat u het ene gat met het andere gat ging vullen omdat u de status niet los kon laten, om de zeepbel in stand te houden?"

Het is even stil als de officier van justitie de vraag aan het einde van de zitting opwerpt. Dan, zachtjes in de microfoon: "Ik denk dat u daar wel een punt heeft."

De officier eiste dinsdag 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen John van der L. De uitspraak is op 17 oktober.