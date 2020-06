Van een B&B tot een bosje langs de A2: op deze bijzondere plekken werden hennepkwekerijen aangetroffen

Actieboe­ren staan klaar om in te grijpen bij protest voor slachthuis Vion in Boxtel

25 juni BOXTEL - Actieboeren van Farmers Defence Force staan in de startblokken om vrijdag een eind te maken aan de demonstratie voor varkensslachterij Vion in Boxtel. Ze willen voorkomen dat demonstranten de weg blokkeren of de aanvoer van vee op een andere manier dwarsbomen. ,,Dat laten we absoluut niet gebeuren”, zegt Mark van den Oever, voorman van FDF. ,,Dan gaan we optoeren.”