Van Dijk baalt, Depay blij met doelpunt en Bauer 'wil knaller maken’

OM moet geitenhou­der vervolgen voor dood door schuld, vindt hof Den Bosch

10:58 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) moet een geitenhouder uit Limburg vervolgen voor dood door schuld. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag 12 september bepaald. De man zou hebben verzwegen dat zijn dieren mogelijk waren besmet met het Q-koortsvirus. Toen de zorgboerderij besmet werd verklaard, was een aantal medewerkers en bezoekers van de zorgboerderij al ziek geworden. Een 20-jarige jongen is door de ziekte overleden.