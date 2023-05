Van der Vlist gaat uit van perfect getimede terugkeer naar UDI

Hennepkwe­ke­rij met ruim duizend planten ontdekt in Rosmalen

ROSMALEN - De politie heeft een hennepkwekerij opgerold in een pand in de Friezenstraat in Rosmalen. Daar hebben zij een 31-jarige man aangehouden. Dat meldt de wijkagent. In de kwekerij stonden in totaal meer dan duizend planten, verdeeld over twee ruimtes.