Van den Hout: 'Levensgevaarlijk om nu extra op wilde zwijnen te gaan jagen'

Sinds donderdagavond bekend werd dat bij vier wilde zwijnen in de Ardennen de Afrikaanse varkenspest is gevonden, zijn Nederlandse boeren in opperste staat van paraatheid . Ze vrezen dat de varkenspest ook Nederland bereikt en daar net als in 1997 een enorme ramp teweegbrengt. Met name Brabantse varkensboeren zijn zeer beducht voor dat risico.

Ze vinden al langer dat de provincie Noord-Brabant te weinig doet tegen de opmars van de wilde zwijnen. En zeker nu de varkenspest in de Ardennen is geconstateerd, vinden ze het van het grootste belang dat de Brabantse jacht op de wilde zwijnen wordt opgevoerd.

Van den Hout, verantwoordelijk voor natuur en milieu in Brabant, ziet dat anders. ,,Het is niet zo dat de provincie niks heeft gedaan tegen de wilde zwijnen. We halen juist alles uit de kast. Elk zwijn dat zijn neus laat zien, mag geschoten worden. Alle aanvragen voor vergunningen zijn door ons goedgekeurd. Maar ik kan niet met een druk op de knop duizenden jagers tevoorschijn toveren."

Het neerschieten van wilde zwijnen, die de laatste jaren in Brabant op diverse plaatsen voor overlast hebben gezorgd, is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. ,,De dieren zijn zo slim dat het gemiddeld veertig uur kost om een zwijn af te schieten. Je zou het leger nodig hebben om ze allemaal te pakken", aldus Van den Hout. ,,Het is ook een misverstand dat ik bewust de norm van de nulstand heb laten sloffen. Er is ook een nulstand voor inbrekers, maar ik denk dat er vanavond toch ingebroken gaat worden. Je hebt dat niet in de hand, we doen wat we kunnen."

Drijfjachten

Boeren pleiten al langer voor het houden van drijfjachten, waarbij de zwijnen groepsgewijs worden opgejaagd. Van den Hout: ,,Maar dat is dus bij wet verboden. Als boeren nu zeggen 'nood breekt wet', moeten ze niet bij mij zijn, maar bij minister Schouten. Maar ik wijs erop dat ook de Belgische autoriteiten nu niet gaan jagen op de zwijnen. Juist vanwege het risico dat het virus zich dan verder verspreidt."