Van debuut in Bundesliga voor Schalke 04 naar bankzitter bij TOP Oss: Griekse tragedie voor spits Pavlidis

met video Trotse Hyballa ziet NAC in bloedvorm raken: ‘Natuurlijk mag Breda dromen, we zijn erbij’

Weer een overwinning op een concurrent in de play-offs, de indrukwekkende reeks van NAC duurt voort. Dat maakt trainer Peter Hyballa trots. Zijn ploeg stelde deelname aan de nacompetitie veilig in Almere en mag dromen van promotie. ,,We zijn in vorm, hopelijk kunnen we dat nog even volhouden.”