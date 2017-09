Van de Donk: ‘Baartmans heeft veel betekend voor Brabant’

Hij vervolgt: ,,Ik was zeer gehecht aan Joep. Ze had een groot, warm hart voor de Brabantse cultuur, Brabant heeft veel aan haar te danken. Ze was ook een liefhebber van poëzie. Op 30 augustus stuurde ze me nog de dichtbundel van Vicky Francken Röntgenfotomodel, de debuutbundel die van de zomer is onderscheiden met de C.Buddingh-prijs. Joep had er een lief briefje bijgedaan, en ik heb haar daarover nog even aan de telefoon gesproken. Ze was gedeputeerde in de periode dat Frank Houben commissaris was. Ik heb haar in die hoedanigheid dus niet meegemaakt, maar ik weet wel dat ze trefzeker was, en vasthoudend. Als ze iets wilde, liet ze niet zomaar los. Terecht.”