Van chique jas tot Casa de Papel en Peaky Blinders: hoe Netflix het straatbeeld tijdens carnaval gaat bepalen

Het is alweer zo ver. Het is d’n elfde van d'n elfde en dus is het carnavalsseizoen traditioneel weer begonnen. Voor de echte creatievelingen die zelf iets in elkaar willen naaien de hoogste tijd om na te gaan denken over een carnavalskostuum.

Maar ook voor de iets minder creatieve geesten onder ons is het niet verkeerd vast wat informatie in te winnen over wat de trends zijn voor de komende carnaval. Die overigens dit jaar laat valt, namelijk in het weekend van 2 en 3 maart. Wij hebben voor je uitgezocht wat je kunt verwachten komende carnaval.

Jassen

,,Het is heel simpel: chique!", roept Bart Moons, eigenaar van feestkledingwinkel De Houtse Bazar in Helmond, meteen als antwoord op de vraag wat we kunnen verwachten. ,,Dat is een trend die ongeveer twee jaar geleden is ingezet en die zich nog steeds verder ontwikkelt. Het begon met een simpele zwarte slipjas maar het is steeds uitbundiger geworden. Er moeten zoveel mogelijk details op. Franjes, glitters en veren.” Bij de Houtse Bazar hangen jassen in alle maten en kleuren. ,,Maar vooral de accessoires zijn belangrijk. De kleur van de jas komt bijvoorbeeld weer terug in een hoed.”

Jack den Haan, eigenaar van Bazaar Ple4 in Roosendaal kan dat beamen. ,,Meestal zie je in tijden van crisis, dat mensen behoefte hebben aan een feestje. Nu gaat het natuurlijk al een tijdje beter en dat mag dan ook steeds uitbundiger gevierd worden. De tijd van een simpele boerenkiel is echt voorbij.” Ook bij zijn zaak zijn de chique jassen zeer gewild. ,,Het liefst zo uitbundig mogelijk.”

Modieus

Is carnavalskleding onderhevig aan de hedendaagse mode? ,,Jazeker: de panterprint is nu al jaren populair en dat zien we dus ook terug in de carnavalskleding.” Moons is nu ook al bezig met de collectie van 2020. ,,We luisteren heel goed naar onze klanten en doen altijd een marktpeiling. Zo weten we al ver van te voren wat we ongeveer kunnen verwachten. Ik kan de stoffen voor 2020 nu al in China laten maken omdat ik gewoon kijk naar wat nu populair is.”

De luxe jassen waar Moons het over heeft, zie je nu ook al in verschillende webshops van carnavalszaken door heel Brabant. Bij bijvoorbeeld de Koopjeshal uit Tilburg staan de luxe jassen hoog in de keuzelijst. Ideaal natuurlijk ook voor de vele feesten en optochten buiten waar je je toch warm voor aan wil kleden. Vergeet dan vooral de hoed niet, met het liefst zoveel mogelijk details die ook in de jas terugkomen.

Netflix

Die jassen zijn niet bij iedere doelgroep even populair. ,,Vooral dertigplussers gaan voor zo'n jas met hoed.” Onder de jeugd zie je volgens Moons altijd wel de ‘standaard’ outfits zoals superhelden en verpleegsters. ,,Het ene jaar worden er weer veel verpleegsteroutfits verkocht, het jaar daarna weer minder.” Den Haan kan daar aan toevoegen: ,,Voor jongedames is het nog steeds: hoe korter, hoe beter. Dat moet allemaal zo sexy mogelijk. Ieder jaar zie je wel ongeveer dezelfde pakjes weer terugkomen eigenlijk.”

Maar iedereen die vaak Netflix kijkt zal een bepaalde trend ook zeker niet ontgaan deze carnaval: La Casa De Papel. ,,De rode overal in combinatie met het Dalí masker ga je gegarandeerd veel zien”, aldus beide heren. De Spaanse serie gaat over acht dieven die zichzelf en hun gijzelaars opsluiten in de Koninklijke Munt van Spanje, de plek waar geld wordt gedrukt, terwijl een crimineel meesterbrein de politie manipuleert om zijn plan uit te voeren.

,,Ook kijkers van Peaky Blinders zullen veel herkenbaars voorbij zien komen op straat”, zegt De Haan. Dat is een Britse historische dramaserie. De serie gaat over de Peaky Blinders, een criminele bende uit Birmingham, en diens activiteiten kort na de Eerste Wereldoorlog. De personages zijn chique gekleed, in pak met baret.

OppoSuits

Ook de zogenoemde OppoSuits zullen het straatbeeld gaan vullen tijdens carnaval. En die zijn er met heel veel verschillende opdrukken, is wel te zien in de webshop van Bazaar Ple4 uit Roosendaal. Moons: ,,De OppoSuits blijven ook populair, en ook daar zie je natuurlijk die panterprint weer terug.” Den Haan: ,,Die jongens van OppoSuits zijn goed bezig ja. Ook daar zie je dat chique weer terug.”

De drie jongens van OppoSuits begonnen klein, met een idee dat opkwam tijdens een reis door Zuidoost-Azië. Inmiddels is dat idee uitgegroeid tot een zeer succesvol bedrijf. OppoSuits levert wereldwijd pakken met opvallende kleuren en prints aan zowel retailers als consumenten.

Lokaal

In het algemeen komen de meest populaire outfits onder jongeren, volgens Den Haan cowboys, piraten en indianen, in heel de provincie terug. Of dat nu in West- of in Oost-Brabant is. ,,Maar het is vooral heel erg lokaal. In Den Bosch gaat natuurlijk niemand zo verkleed. Daar gaat het om de Bossche kleuren en zoveel mogelijk emblemen. Net als in Bergen op Zoom, daar ga je traditioneel gekleed in gordijnen.” In Bergen op Zoom worden vooral oude kleren gedragen. Bij de heren is dat vaak een boerenkiel en bij de dames een (nep)bontjas. Een stuk vitrage en rode zakdoek ontbreken nooit.

In studentensteden als Tilburg, Breda en Eindhoven zie je juist veel meer jongeren, ook van buiten Brabant, die willen proeven van het carnavalsleven. De kleding is daar dan ook een stuk minder traditioneel. De kans dat je daar een Casa de Papel-personage tegen het lijf loopt, is dan ook groot.