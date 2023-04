Valkenswaardse skaters krijgen eigen baan op Den Dries, ook komt er een basketbalcourt

Bergen op Zoom gaat met landelijke subsidie de strijd aan tegen discrimina­tie en racisme: ‘Meldpunt is er al’

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom krijgt een antidiscriminatiebeleid. Het meldpunt waar inwoners aan de bel kunnen trekken wanneer ze racisme of discriminatie ervaren wordt in de spotlights gezet. ,,We gaan hier actief mee aan de slag”, belooft wethouder Joey van Aken.