Vakantieparken in België heropenen op 8 februari, kappers en dierenparken volgen 13 februari

De beslissing over de heropening van de kapsalons werd al aangekondigd na het vorige Overlegcomité: als de cijfers in de goede richting evolueren, zouden zij de deuren mogen heropenen op 13 februari. Alle andere niet-medische contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten en tatoeage- en piercingsalons moeten wachten tot 1 maart voordat zij opnieuw aan de slag kunnen.

In een adviesnota had de expertgroep GEMS een tijdslimiet van dertig minuten voorgesteld, maar dat advies wordt niet opgevolgd door het Overlegcomité. Er komt dus geen tijdsbeperking op een kappersbezoek, en kappers zullen ook niet verplicht worden een FFP2-masker te dragen of zich wekelijks te laten testen. De beperking op het aantal klanten per salon, namelijk maximaal 1 klant per 10 vierkante meter, blijft wel overeind.