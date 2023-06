Vader van zanger John de Bever op 85-jarige leeftijd overleden: ‘Ik blijf van jou houden’

COLUMN Paniekzaai­ers zorgen voor een oververhit klimaat; een heerlijk zonnig weekend gewenst!

Een kinderboerderij in Beverwijk deed vorige week een schrijnende oproep via sociale media om met spoed zonnebrandcrème naar ze op te sturen. Hoezo, vroeg ik me af. Hebben ze in de buitendienst een albino medewerker rondwandelen die al verkleurt bij volle maan? Is er wellicht een uitwisselingsprogramma met een equipe hagelwitte Engelse stagiaires?