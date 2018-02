Vader van mishandelde zoon zoekt daders: 'Zijn gezicht zat helemaal onder het bloed'

OSS/BERGHEM - Henry van den Boogaard zoekt naar camerabeelden van de mishandeling van zijn 16-jarige zoon. Hij werd afgelopen dinsdagnacht door vier jongens tot bloedens toe in elkaar geslagen op de Singel 1940-1945 in Oss toen hij terug naar huis fietste. Zijn tanden zitten nog steeds los.

,,Zijn gezicht zat onder het bloed toen ik hem aantrof", zegt de vader van het slachtoffer. Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor hem om zijn zoon zo toegetakeld te vinden. ,,Als de daders er nog waren, was het niet goed met ze afgelopen."

Noodkreet

Van den Boogaard werd dinsdagnacht rond 02.30 wakker gemaakt door zijn andere zoon, die de noodkreet per telefoon kreeg van het 16-jarige slachtoffer. Hij is er meteen naartoe gereden ,,Achteraf is het maar goed dat ze vertrokken waren, want ik weet anders niet wat ik had gedaan."

De vader van het slachtoffer zegt dat hij in alle staten was toen hij in de nacht hoorde wat er was gebeurd. Zijn 16-jarige zoon had net carnaval afgesloten in Berghem en fietste terug naar zijn huis in Oss. Daar raakte hij wat achterop de rest van de groep waarmee hij fietste. Er verschenen vier onbekende jongens vanachter hem, ook op fietsen. Een van duwde hem van zijn fiets om onbekende reden. Toen hij op de grond lag, hebben ze met zijn vieren op hem ingeramd tot zijn gezicht helemaal onder het bloed zat.

Ondertanden staan scheef

Zijn zoon is zo ernstig toegetakeld, dat hij vier dagen later nog steeds niet normaal zijn mond kan openen. Zijn ondertanden staan scheef, zijn beugel zit los en hij kan alleen wat soep eten. De tandarts kan hem nog niet behandelen, omdat de wonden in zijn mond nog niet geheeld zijn. Ook slaapt hij slecht en is hij emotioneel nog steeds hevig aangeslagen.

Camera's

Op de doorgaans drukke route bij de Singel 1940-1945 worden weleens dingen vernield, waardoor er veel camera's hangen. Van den Boogaard is nog op zoek naar beelden, want hij wil weten wie de daders zijn. ,,Het is belangrijk dat ze bestraft worden voor wat ze hebben gedaan." Van den Boogaard benadrukt dat elke tip belangrijk is.