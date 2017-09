Vader van door Oosterhouter doodgereden Femke (42): 'Wat is er gebeurd? We weten zo weinig'

TILBURG - Hij zou 110 of 120 kilometer per uur hebben gereden, de verdachte die Femke Jacobs en een 62-jarige Tilburger eind juni doodreed. Als een Audi tijdens de reconstructie inderdaad met 110 kilometer per uur voorbijkomt, ziet de vader van Femke het ogenschijnlijk onbewogen aan.

De familie van de 42-jarige Femke en die van het 62-jarige slachtoffer waren er gistermiddag bij op de Bredaseweg, tijdens een uitvoerige reconstructie van het dodelijk ongeval. ,,We weten zo weinig van wat er is gebeurd. We hopen dat we hier nog wat puzzelstukjes in elkaar kunnen passen."

Het ongeluk werd veroorzaakt door een man uit Oosterhout.

Onvergetelijke uitvaart

De avond voor het ongeluk had Femke Jacobs op de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen haar auto laten staan. Er was iets te vieren en daarom had haar partner haar opgehaald. Die fatale dag, eind juni, was ze op de fiets op weg om haar auto weer op te halen.

Femke was veteraan bij de brandweer van de Luchtmacht en heeft in die hoedanigheid ook meegedaan aan buitenlandse missies. Ze was de enige vrouw van het brandweerkorps. Daardoor kende iedereen haar op de basis.

,,De uitvaart was onvergetelijk voor iedereen die daarbij was", zegt haar vader. ,,Het hele korps was aanwezig. Op het moment van de uitvaart kwam een Chinook overgevlogen, een eerbetoon."