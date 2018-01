Vader met kinderwagen aangereden op zebrapad

Meisje (11) door man met masker lastiggevallen in Hooge Mierde

20:42 HOOGE MIERDE - In Hooge Mierde is donderdag een 11-jarig meisje benaderd door een man met een zwarte capuchon en een masker. De man zou het meisje hebben geprobeerd mee te nemen, maar ze heeft zichzelf kunnen bevrijden en is naar huis gegaan.