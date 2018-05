Vader herkent zoon (15) op tv als embleemdief en geeft hem aan: duizenden euro’s aan schade

West-Bra­bant weer logistieke hotspot van Nederland

7 mei WEST-BRABANT - De regio West-Brabant is wederom uitgeroepen tot Logistieke Hotspot van het jaar. Sinds de start van de verkiezing is het voor de vijfde keer dat de stedenrij Oosterhout-Breda-Roosendaal-Bergen op Zoom-Moerdijk de titel in de wacht sleept. Op de tweede plaats eindigt Tilburg-Waalwijk gevolgd door Venlo-Venray dat genoegen moet nemen met plaats 3.