Vader en zoon Van Hooijdonk prijken in voetbaltijdschrift en Olcay Gulsen teert op hamburgers en bier

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet.

Voormalig goaltjesdief Pierre van Hooijdonk is Simon Zwartkruis erkentelijk. Laatstgenoemde interviewde vader en zoon. Pi-Air bedankt de verslaggever van Voetbal International voor het mooie verhaal dat in de kerstuitgave van het tijdschrift verscheen. Sydney, zoon van, is actief als aanvaller van De Parel van het Zuiden, terwijl pa onlangs plaatsnam in de technische commissie van de Bredase club. Hij gaat zich bezighouden met in- en uitgaande transfers. De transfermarkt is in de maand januari geopend. NAC staat op de zeventiende plek in de Eredivisie en moet alle zeilen bijzetten om niet in degradatieproblemen te komen.

Op de laatste speelronde van de Premier League in 2018 ging Crystal Palace in het eigen stadion met 0-1 onderuit tegen grootmacht Chelsea. Niet onoverkomelijk. Maar dan zou er drie dagen later, op 2 januari 2019, toch op z'n minst een puntje gepakt moeten worden tegen Wolverhampton Wanderers. Patrick van Aanholt, de Bossche vleugelflitser van The Eagles, droeg zijn steentje bij met een assist. Uit zijn voorzet prikte Jordan Ayew de 0-1 binnen. Met een (uiteindelijke) 0-2 overwinning kan de Londense ploeg weer naar adem happen: de degradatiestrijd op het hoogste niveau in Engeland is namelijk zinderend.

De man die de oudejaarsconference voor zijn rekening nam - zijn negende al - uit zijn vrede op social media. Guido Weijers uit Boxmeer voelt zich als een vis in het water op het podium en wenst de mensen een goed 2019 toe. Jij ook, kerel.

Op pad met de nationale ploeg: het blijft een eer voor iedere profvoetballer. Trent Sainsbury, wisselspeler van PSV, is de hort op met de Aussies. 5 januari speelt de ploeg van Graham Arnold de eerste groepswedstrijd tegen Jordanië in het kader van de Azië Cup. De andere tegenstanders zijn Palestina en Syrië. Ook verdediger Aziz Behich, die er bij PSV voorlopig niet aan te pas komt, zit in de selectie van The Socceroos.

De voormalig vriendin van Oranje-international Edgar Davids zien we met enige regelmaat voorbij komen op televisie. Zo deed ze mee aan Wie is de Mol? en deelt ze haar expertise op het gebied van lifestyle in het amusementprogramma RTL Boulevard. Nu bevindt de Waalwijkse zich in de hoofdstad van Argentinië: Buenos Aires. Olcay Gulsen zegt vandaag niets meer nodig te hebben dan een lekkere hamburger en een pul bier. Geef haar eens ongelijk.

Dat kunnen er niet veel zeggen: benoemd worden tot ereburger van de gemeente Laarbeek. Wim Daniëls, geboren in Aarle-Rixtel, is pas de vijfde persoon op de aardbo die deze eretitel toebedeeld krijgt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Laarbeekse gemeentehuis overhandigde burgemeester Frank van der Meijden (CDA) hem de gouden draagspeld. Wim is er blij mee. Overigens heeft de taalkundige eerder een dergelijke prijs gewonnen. In 2015 werd hij uitgeroepen tot Helmonder van het Jaar, terwijl Daniëls niet eens uit Helmond komt. Doet ‘ie goed.