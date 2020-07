Vaccinatiegraad stijgt in GGD regio Hart voor Brabant

Voor het eerst in vijf jaar zijn de vaccinatiegraden landelijk licht gestegen. Volgens de GGD heeft de uitbraak van de Meningococcen W-ziekte hier een belangrijke rol in gehad. Maar liefst 89,2 procent van jongeren geboren in 2001 tot en met 2005 hebben zich laten vaccineren voor Meningokokken ACWY, dat is drie procentpunten boven het landelijk gemiddelde.

Vaccineren tijdens corona

Waar in 2018 en 2019 jongeren uitgenodigd werden om de prik tegen HPV en of Meningokokken ACWY in een sporthal te halen, was dat in 2020 niet mogelijk door de coronamaatregelen. Jongeren die in aanmerking komen voor een vaccinatie krijgen daarom een individuele uitnodiging: op een vaste locatie en tijdstip. De 14-jarigen die in aanmerking komen voor deze vaccinatie hebben voor 1 juli een uitnodiging voor de vaccinatie gehad. Aan deze eerste oproep gaf 72 procent gehoor. De jongeren die de vaccinatie nog niet hebben gehaald ontvangen in het najaar een herinnering.