Uur U slaat voor Martien R.: gaat ‘De Kop’ dit keer wél voor de bijl ?

Houwt oewe moel. Het is de meest kernachtige, in Brabants dialect gegoten vertaling van wat bekend is komen te staan als de Osse omerta. Zoals leden van Italiaanse maffiagroepen de zwijgplicht onderdeel hebben gemaakt van hun erecode, zo was dat in de vroege jaren 30 van de vorige eeuw ook het geval bij de Bende van Oss. Want van praten word je niet wijzer, tegen politie en justitie hou je je kop dicht.