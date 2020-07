Unsolved Mysteries in Brabant: 7 spraakmakende onopgeloste zaken

Dood van Gerrie van Erp - Aarle-Rixtel 2007

Het echtpaar Van Erp is op zondag 29 april 2007 op de terugweg van de communie van hun kleinkind. Het was die dag extra feest, want PSV vierde dat ze kampioen waren geworden. Ze rijden over de Sonseweg in Best als iemand vanuit een tegemoetkomende auto een straatklinker door hun voorruit gooit. De steen raakt Bert van Erp vol tegen zijn hoofd die hierdoor buiten bewustzijn raakt en de macht over het stuur verliest. Het echtpaar botst tegen een boom en zijn vrouw, de 72-jarige Gerrie van Erp is opslag dood.