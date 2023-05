Universitaire mastergraad binnen en onder contract bij een profvoetbalclub, nu gaat Eva van Deursen voor Oranje

Help! Het festival verzuipt... in een steeds drukker Tilburg

TILBURG - Het Koningsplein wordt volgebouwd, ’t Laar mogelijk ook. En sommige bezoekers klagen dat er nu al te veel evenementen in het Spoorpark zijn. Maar waar in Tilburg kun je dan nog wel een festival of beurs kwijt? Met die vraag worstelt de stad al jaren.