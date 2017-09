Uniek in Nederland, maar (nog) niemand wil Brabantse Greyhoundbus hebben

SCHIJNDEL - In totaal zijn er tussen 1954 en 1956 maar duizend-en-één van gemaakt: de Greyhoundbus. De 281ste Scenicruiser ooit geproduceerd staat op dit moment te koop in Schijndel, via een veilingsite. Maar op de kijkochtend, maandag, kwam er niemand opdagen.

Verkoper Eric van den Broeke (51) geeft aan dat de bus met name is gebruikt voor evenementen. ,,Ik heb hem drie jaar geleden gekocht en hij is toen met name ingezet voor radio- en tv programma's van bijvoorbeeld Radio10, BNN/VARA en Omroep Brabant."

Deze bus is de enige in zijn soort op de Nederlandse wegen. ,,We hebben nog nooit zoiets mogen veilen. Het is echt uniek", vertelt Jurgen Varkevisser (34) van Troostwijk Auctions, de veilingsite waar de bus te koop is.

Eyecatcher

Wie er gaan bieden op deze bus is voor Van den Broeke ook een vraag. ,,Het is natuurlijk geen alledaagse aankoop. Ook is het niet heel eenvoudig om er in te rijden, maar het is wel een echte eyecatcher."

Op dit moment zijn er nog geen biedingen gedaan op de bewuste bus. Het minimumbod vijftigduizend euro. Dat is niet heel ongebruikelijk volgens Varkevisser. ,,Veel van onze producten worden pas in het laatste uur opgekocht door buitenlandse kopers. Die komen vaak niet eens naar het product kijken."