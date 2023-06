UNA gaat vergrijzing tegen met Young Business Club: ‘De gunfactor heb je hier wel’

Foodcorner ‘5 Spices’ nieuw in Best: ‘Je kunt beter honderd bapao’s maken dan tien’

BEST - Sinds kort kunnen inwoners van Best op het Wilhelminaplein terecht voor originele Asian Streetfoodgerechten bij foodcorner ‘5 Spices’. Deze originele Indonesische afhaalcorner is een nieuw initiatief van ondernemer Jerry Pfeiffer die in het naastgelegen pand ook zijn tattooshop runt.