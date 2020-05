Ulrich redt 67-jarige vrouw uit brandende flat Hintham: ‘Ze liep in ondergoed, wilde van alles meenemen’

Brandstof nu extra goedkoop: hier in Brabant kun je zo goedkoop mogelijk tanken

15:00 De literprijzen voor benzine zijn door de coronacrisis in een rap tempo gedaald. Hoewel automobilisten nog niet zo lang geleden bijna 1,80 euro per liter E10 (Euro 95) betaalden, is deze prijs bij veel tankstations gedaald tot 1,40 euro. Maar er zijn zelfs tankstations waar een liter E10 nog voordeliger is. Bij deze tankstations in Brabant tank je het goedkoopst.