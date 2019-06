Uitzonderlijk: Brabander Tim (17) slaagt met zeven keer een 10 en zes keer een 9 op het gymnasium

Afdelingsleider Jos Bruning van de school is enthousiast over zijn leerling: ,,We hebben altijd wel enkele briljante leerlingen, maar dit is heel erg uitzonderlijk. Hij volgde veel meer vakken dan andere leerlingen en is in álle vakken goed. Hij speelt ook nog piano. Hij is een alleskunner.”



Na de zomervakantie gaat Tim wiskunde en natuurkunde studeren aan de Radboud Universiteit. De opmaat naar een wetenschappelijke carrière? ,,Dat weet ik nog niet, maar ik zou het wel leuk vinden”, zegt Tim.



Bruning heeft er alle vertrouwen in. ,,Van Tim gaan we nog wel wat horen. Denk in de categorie van Robbert Dijkgraaf.’’ Dijkgraaf, bij het grote publiek bekend van DWDD, is hoogleraar in Amsterdam en won onder meer de Spinozapremie.



Tim kwam al eerder in het nieuws omdat hij meedeed aan de International Junior Science Olympiad. Daar nam hij het met rekenwerk op tegen de slimste tieners uit vijftig verschillenden landen.