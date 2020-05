Uitspraak rechter over boerenbeleid Brabant uitgesteld

Dat uitstel komt op een opvallend moment. Aanstaande donderdag maakt de nieuwe, rechtse coalitie namelijk haar plannen bekend, en de verwachting is dat het landbouwbeleid daarbij op de schop gaat. De rechtszaak draait met name om de strengere milieu-eisen waaraan stallen vanaf oktober 2022 moeten voldoen, eerder dan oorspronkelijk was afgesproken. De verwachting is dat die datum in het coalitieakkoord van tafel gaat. Het lijkt er dus op dat de rechter straks oordeelt over een plan dat dan toch al geschrapt is.