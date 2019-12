Uitslaande brand bij boerderij 't Dommeltje in Boxtel, stal met horeca kan niet meer worden gered

De brand ontstond rond 10.00 uur toen een heater werd aangestoken. Hierbij vloog een gasfles in brand. Het pand met het horecagedeelte kan niet meer worden gered. De brandweer laat dit gedeelte gecontroleerd uitbranden.

De brandweer is met meerdere voertuigen van verschillende korpsen uitgerukt. Er komt dikke zwart rook vrij bij de brand. Die trekt onder meer over de A2. De maximumsnelheid op de snelweg is vanwege de rook aangepast. Meetwagens zijn ter plaatse gekomen om te kijken of er asbest is vrijgekomen .

Koeien uit stal gehaald

Er zijn koeien uit de stal gehaald door onder meer brandweerlieden. De dieren staan in een wei achter de schuur. Voor zover bekend zijn alle dieren gered, ook de kalfjes die in een apart gedeelte stonden.

Gasflessen

De brandweer heeft een flink aantal gasflessen weggehaald. Er zijn enkele ontploffingen geweest.

Aan de voorzijde is een ruimte voor onder meer feesten en trouwerijen. Er is nog een tweede ruimte in de partyhal voor feesten.

De partyhal staat tegen een ander gebouw. De brandweer doet er alles aan om dat gebouw overeind te houden.

Watertoevoer

Het bedrijf ligt in het buitengebied. Hierdoor zijn er wat problemen met de toevoer van water. Er wordt geblust met water uit een afwateringskanaal achter de landerijen maar er moet ook gebruik gemaakt worden van water uit brandweerwagens.

Tijdens het uitbreken van de brand waren enkele gasten in het pand. Zij zijn naar buiten geleid. Zij kunnen nog niet vertrekken omdat zij niet bij hun auto's kunnen komen.

Familiebedrijf

‘t Dommeltje is een activiteitenboerderij waar mensen ook terechtkunnen voor een bedrijfsuitje, feest, vergadering een etentje en andere activiteiten. Het gaat om een familiebedrijf van John en Hanny van Hal.

Zij zijn vijftien jaar geleden begonnen met het uitbouwen van het bedrijf tot een activiteitenboerderij met onder meer boerengolf, een escaperoom en allerlei boerenspellen. Onlangs is nog een jeu-de-boulesbaan in de hal aangelegd.

De politie zegt dat mensen uit de buurt van de brand moeten blijven. Verder geldt het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Volledig scherm Grote vlammen slaan uit het dak van 't Dommeltje in Boxtel. © Persburo Sander van Gils / Marie Fick

Volledig scherm Grote vlammen slaan uit het dak van 't Dommeltje in Boxtel. © Persburo Sander van Gils / Marie Fick