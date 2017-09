Uitluisterapparatuur in nachtzorg juist goed: 'Slaapwacht hoort ziet niet alles als hij slaapt'

ETTEN-LEUR - ‘Met kromme tenen’ bekeek Frank Brouwers, directeur specialistische zorg bij zorginstelling Amarant Groep, dinsdagavond de Nieuwsuur-uitzending over nachtzorg op afstand in de zorg. Het ging over het feit dat steeds meer instellingen bewoners monitoren met uitluisterapparatuur en soms ook camera’s.

Signalen van de apparatuur komen binnen in een centrale; medewerkers van die centrale alarmeren hun collega’s van de nachtdienst. Dit zou risico’s met zich meebrengen omdat zorgverleners niet altijd op tijd te plaatse kunnen zijn als er iets gebeurt.



,,De vrees dat zorgverleners niet op tijd aanwezig kunnen zijn is absoluut onterecht’’, vindt Brouwers. ,,Van de brandweer moeten wij binnen drie minuten ter plaatse kunnen zijn. En dat kunnen we.’’ Daarnaast is volgens Brouwers de zorg verbeterd sinds de intrede van domotica. De apparatuur is op de behoefte van de cliënt afgesteld, registreert bepaalde bewegingen of geluiden en filtert andere eruit. Zo kan een snurker rustig doorsnurken zonder dat de centrale een signaal krijgt, maar zodra diegene bijvoorbeeld een epileptische aanval krijgt, gaat er een alarm richting de meldkamer.

Brouwers: ,,Vroeger sliep een medewerker op de locatie. Die hoorde niet alles. Nu krijgen we ook informatie die we voorheen niet hadden. Bijvoorbeeld dat cliënten weliswaar stil waren 's nachts, maar niet sliepen waardoor ze 's ochtends uitgeput waren. Dat leverde dan overdag dan probleemgedrag op. Ook hebben we seksueel misbruik opgespoord.''

Bart van de Camp is voorzitter van de cliëntenraad specialistische zorg van Amarant, waar zijn 46-jarige zoon woont. De uitzending van gisteravond is inmiddels uitvoerig besproken door ouders, zo zegt hij. De zorg die daarin werd geuit zien zij niet zo. ,,Het systeem bij Amarant vinden wij helemaal niet zo slecht. Als er iets is, zijn medewerkers binnen twee minuten bij een bewoner. Ik denk dat een slaapwacht meer risico’s oplevert, want die hoort en ziet niet alles als hij slaapt. Nu hebben we ook veel meer informatie. Je ziet het als een cliënt ‘s nachts niet slaapt of pijn heeft.’’

Privacy

Een ronde door de regio laat zien dat het gebruik van geluidsapparatuur of camera’s bij zorginstellingen heel gebruikelijk is. In sommige gevallen in combinatie met een ‘wakkere nachtdienst’ die continu de ronde doet, soms is er ook een zorgverlener die op de locatie overnacht. Vaak is dat bij kleinere locaties het geval, zoals bij S&L’s Sterrebos in Roosendaal en de Lambertijnenhof in Bergen op Zoom. De vrees dat zorgverleners niet op tijd aanwezig kunnen zijn is niet terecht volgens S&L-woordvoerder René van Donschot. ,,Onze terreinen zijn niet groot, er staan minder dan 20 woningen bij elkaar. De nachtdienst kan dus snel bij een bewoner zijn.’’

Quote Het is echt een verbetering ten opzichte van vroeger, toen we heel veel slaapwachten hadden. Daarmee loop je het risico dat ze doorslapen als er iets is. Leo Platschorre, Prisma Een ander aspect dat speelt bij de inzet van uitluisterapparatuur of camera’s is de privacy van de bewoners. Bij Visio in Breda, een woonlocatie voor mensen met een visuele handicap, zijn ze daarom heel terughoudend met cameratoezicht. Arno Wezenbeek, woordvoerder: ,,Om de privacy te waarborgen kijken we heel goed naar wat echt nodig is. Meestal luisteren we onze bewoners wel uit, maar met cameratoezicht zijn we heel terughoudend.’’