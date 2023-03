Uitkomst voor mensen met claustrofobie of overgewicht: MRI-scanner van 1,5 miljoen euro in Mill

met videoHij is niet alleen bedoeld voor mensen die last hebben van claustrofobie en in paniek raken als ze in de gebruikelijke 'tunnelscanner’ moeten. Ook voor mensen met overgewicht biedt de nieuwe open MRI-scanner soelaas, zegt Monique Peters, manager van DiaSana in Mill. In april moet-ie operationeel zijn.