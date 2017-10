Uitje in de buurt handiger en goedkoper dan verplicht naar Rijksmuseum

Elke middelbare scholier moet een keer met de klas bij het Rijksmuseum en in de Tweede Kamer rondkijken. Dat komt naar verwachting in het regeerakoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te staan. Nuttig, die verplichte excursies? Of onzin? Sommige van onze lezers bleken enthousiast, anderen hadden bedenkingen bij de kosten of de praktische uitvoerbaarheid. Weer anderen vonden het getuigen van bemoeizucht, of opperden alternatieven.

Hieronder een greep uit de inzendingen.

Excursies overbodig

Verplichte excursies naar het parlement en het Rijksmuseum zijn overbodig. Op scholen zullen uiteraard een aantal kinderen enthousiast reageren. Een hoop kinderen zal het totaal niet interesseren. Deze desinteresse kan met bovenstaande verplichting alleen maar erger worden.

Ouders/verzorgers kunnen en moeten zelf bepalen of deze excursies een vereiste zijn in de opvoeding van hun kinderen. Daar heeft noch de school, noch de overheid iets mee te maken.

Overheidssubsidie voor deze uitstapjes is zonde van de economische lift waarin Nederland nu verkeert. Dit geld kan de overheid beter als reserve houden of als het per se naar het onderwijs moet, uitgeven aan betere leskwaliteit op scholen.

Freek Vergroesen (6 vwo),

Drunen

Ook boerderijen

Ben het wel eens met verplicht de Kamer en het Rijksmuseum tijdens schooltijd te bezoeken. Ook belangrijk is om leerlingen goede voorlichting te geven over waar ons voedsel vandaan komt. Eventueel een boerderij bezoeken. Ben dit jaar met leerlingen naar Provinciehuis geweest en daar werden zij totaal op het verkeerde been gezet door een ambtenaar. Voorlichting over voedselproductie is belangrijk voor leerlingen.

Jos Verheijen,

Ulicoten

Begin regionaal

Volgens mij is het verstandig om te beginnen met de streekgeschiedenis. In alle dorpen en steden staan kerken en oorlogsmonumenten. Vanuit die monumenten kan een verhaal verteld worden over de onderwerpen: architectuur, godsdienstvrijheid en de gevolgen van oorlogen.

Ook het historisch landschap verdient aandacht. Ons land is een land van polders en met een beetje research kan industrieel erfgoed ontdekt worden. Zoals turfvaarten, molens en bossen voor de voormalige mijnbouw.

Wim Blankers,

Etten-Leur

Eerst leren zwemmen

Waarom het Rijksmuseum en niet bijvoorbeeld het Openluchtmuseum? Dat is voor kinderen veel leuker dan naar, voor hen, nietszeggende stoffige schilderijen te kijken. Er zijn legio musea in Nederland die voor een hoop scholen dichter in de buurt liggen, van hier uit is het al een uur rijden naar Amsterdam (de buitenring!), laat staan als het druk is. Den Haag? Idem dito.

Nu hebben scholen al te weinig geld, schoolzwemmen is bij mijn dochter al afgeschaft (speciaal onderwijs), omdat er geen geld voor is. Leer kinderen eerst zwemmen voor ze naar schilderijen moeten gaan staren. Geschiedenis is leuk als je ervan houdt, kunnen zwemmen is van levensbelang !

Michel Spruijt,

Made

Bezoek het online

We moeten allemaal digitaliseren. Iedereen, ook de jeugd, kan op de laptop rondkijken in het Rijksmuseum (of op de iPad of de telefoon). Elke middelgrote stad heeft een museum vol interessante kunst. Elke gemeente heeft een gemeentehuis - zelfde effect.

Absurd om op toch al overvolle snelwegen massa's scholieren in files naar Amsterdam en Den Haag te vervoeren? Geld moet naar onderwijs en stimulering van kunst en muziek. Niet naar verplicht nummertje Rijks of Den Haag. Als jongeren geïnteresseerd zijn, gaan ze zelf wel naar het Rijks! Eerst opvoeden in kunst, muziek, geschiedenis en staatshuishoudkunde. Goede docenten, daar begint alles!

M.A van Dorssen,

Breda

Arme leraren

De afstand tussen politiek en bevolking blijkt weer uit dit domme voorstel. Wat kost dit en wie betaalt het? Ik heb medelijden met de arme leraren die met dertig ongeïnteresseerde leerlingen naar een museum of de Tweede Kamer moeten...

De hoge heren in Den Haag leven in hun eigen wereld en denken dat de hele bevolking hetzelfde denkniveau en dezelfde interesses heeft als zij.

Verder is het voorstel veel Hollands Glorie. Maar gaan we ook de slechte zaken, zoals de slavenhandel, de VOC, het koloniale verleden of de politionele acties in Indonesië benoemen? De gemiddelde inwoner kan zelf wel uitmaken wat hij/zij wil gaan bezoeken. Dat hoeft ons niet als dictaat te worden opgedragen.

H.H.J. Boelmans,

Etten-Leur

Eindelijk iets positiefs

Het is een superidee om scholieren onze mooie musea te laten zien. In Frankrijk en nog wat landen is dit ook verplichte kost. En gratis. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen om te weten wie bijvoorbeeld Rembrandt is. Eindelijk iets positiefs.

Anneke Scheffer,

Bergen op Zoom