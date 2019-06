Uitbreiding van het kamp? ‘Prima, maar niet bij mij om de hoek’

lezersonderzoekDat wonen in een woonwagen een mensenrecht is, daar zijn de meeste Brabanders (zo’n 81 procent) het wel mee eens. Maar als er dan daadwerkelijk extra standplaatsen bij moeten komen, zijn we minder enthousiast. Slechts 6 procent staat positief tegenover uitbreiding van de woonwagenkampen in Brabant.

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder de 2376 lezers van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem. Er is weinig enthousiasme voor het nieuwe woonwagenbeleid van minister Ollongren. Wonen in een woonwagen is een mensenrecht, dus gemeenten moeten zorgen dat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats krijgen.

Uit onderzoek van Spot on Stories blijkt dat er in Brabant zeker 800 mensen op de wachtlijst staan voor een woonwagen. De komende 1,5 jaar komen er in ieder geval al 61 extra plekken voor woonwagens bij in onze provincie.

Voordelen en nadelen van het kamp

Brabanders hinken een beetje op twee gedachten, als het over woonwagenkampen en hun bewoners gaat. Aan de ene kant vinden ze dat woonwagenbewoners worden gediscrimineerd en dat de media een verkeerd beeld van hen schetsen. Maar tegelijkertijd vinden ze dat dat woonwagenbewoners net zo goed in een ‘gewoon’ huis zouden kunnen wonen. En dat er op woonwagenkampen meer problemen zijn dan in andere wijken.

In het onderzoek vroegen we of mensen meer voordelen of meer nadelen zien bij het uitbreiden van de woonwagenkampen. Driekwart van de Brabanders woont in de buurt van een kamp. Maar wat blijkt: mensen die geen woonwagens in hun buurt hebben staan, zien juist meer nadelen.

‘Ze zorgen voor zichzelf’

Lezers gaven aan dat zij ook een aantal voordelen zien aan het uitbreiden en in stand houden van woonwagenkampen. “Ze maken nauwelijks gebruik van zorg, omdat zij voor eigen ouderen zorgen”, gaf iemand aan. Verschillende respondenten benoemen ook dat het makkelijker is om te handhaven op woonwagenkampen en dat er minder overlast is dan wanneer deze mensen in woonwijken zouden moeten wonen.

,,Er is saamhorigheid en de woonvorm maakt onderdeel uit van een eeuwenoude cultuur”, zegt een van de lezers. “Bij hen gelden bepaalde normen en waarden over familie die meer mensen zouden moeten hebben.”

‘Betere controle’

Volledig scherm Woonwagenkamp in Tilburg. © Spot On Stories / Jolien van de Griendt Maar zelfs in de lijst met voordelen van de aanwezigheid van woonwagenkampen komen onderliggende kritiekpunten naar voren: ,,Bewoners zijn vaak niet te handhaven in een gewone wijk, zegt de een. En ,,groepering geeft betere controle,” zegt een ander.

Als nadeel wordt vaak benoemd dat woonwagenkampen een afgesloten gemeenschap vormen. “Er is te veel een afscheiding van de gewone maatschappij”, zegt een van de lezers. “Daardoor ontstaat een cultuur van wij tegen de rest.”

‘Kampen zijn niet toegankelijk’

,,De woonwagenkampen zijn vaak niet toegankelijk voor anderen, het is geen openbaar gebied. Het nodigt niet uit om op bezoek te gaan. Er is daardoor weinig sociaal contact met de rest van de buurt”, aldus een lezer.

Eigenlijk kampen de lezers dus met hetzelfde dilemma als de politiek: Aan de ene kant wordt de woonwagencultuur herkend en erkend als een uniek gebeuren dat beschermd dient te worden. Aan de andere kant is er meteen ook de voorzichtigheid en de angst dat die bescherming leidt tot criminaliteit en andere onwenselijkheden.

Kijkje op het kamp

Juist om wat meer inzicht te geven in de wereld van woonwagenbewoners, gingen we op bezoek bij twee kampjes in Brabant. Om beter te begrijpen waarom het wonen in een woonwagen nu zo anders is dan in een gewoon huis en waarom de woonvorm een mensenrecht is.