Tweeling jachtluipaarden geboren in Safaripark Beekse Bergen

Kate is de moeder en al redelijk ervaren, voor vader Duma is het de eerste keer. In de eerste periode zijn de jongen nog erg kwetsbaar. Jachtluipaarden, ook wel cheetahs genoemd, worden blind geboren en na enkele weken preventief geënt en ontwormd. Daarom moeten ze nog even met hun moeder achter de schermen blijven.



Safaripark Beekse Bergen telt nu 17 jachtluipaarden. Vier mannen, elf vrouwen en nu twee jongen. Het park is stamboekhouder van de jachtluipaard wat betekent dat het Europese fokprogramma vanuit de Beekse Bergen wordt gecoördineerd. Het park bepaalt dus welke cheetahs bij elkaar mogen staan om jonkies te krijgen en adviseert welke dieren moeten verhuizen naar andere dierentuinen. Zo werken Europese dierentuinen samen aan het behoud van diersoorten.