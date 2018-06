Tweede liquidatie in korte tijd schokt Osse kampwereldje

Neergescho­ten man in Best blijkt bekende van justitie, politie zoekt derde betrokkene schietpar­tij

12:57 BEST – De man die maandag is neergeschoten in de wijk Wilhelminadorp in Best, is die avond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij is ondertussen al meerdere keren geopereerd en gaat ook dinsdag weer onder het mes. Zijn toestand is op dit moment stabiel, laat zijn advocaat aan het Eindhovens Dagblad weten. De man heeft wel een zeer ernstige verwonding aan zijn arm. ,,Hij is goed te grazen genomen.”